Медведев: Мы - разная страна, мы не должны ничего навязывать

"Россия - очень разная страна", - подчеркнул заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. С одной стороны, есть ценности, которые объединяют всех ее жителей: любовь к близким, семейные ценности, необходимость развития, стремление к успеху, благополучию, патриотизм.

"Но, с другой стороны, мы все-таки разные", - напомнил замглавы Совбеза. При наборе общих ценностей в разных регионах существуют разные социальные привычки, представления о границах возможного. "Мы должны это учитывать, мы не должны ничего навязывать", - предупредил он.

Такие попытки, по словам Медведева, ведут к очень тяжелым последствиям и, как правило, сопровождаются различного рода столкновениями, конфликтами и даже просто национальными стычками. "Этого ни в коем случае нельзя допустить в нашей стране", - уверен заместитель председателя Совета Безопасности.