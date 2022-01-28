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28.01.2022 06:02
Рубрика: Экономика

Медведев назвал бедность ключевой проблемой России

Текст: Владимир Кузьмин
Главная проблема страны - бедность, согласен с президентом его заместитель в Совете Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Фото: AFP/ DEBBIE HILL Фото: AFP/ DEBBIE HILL
Фото: AFP/ DEBBIE HILL

"С этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер", - заявил он в интервью российским СМИ.

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Есть и другие проблемы, согласился замглавы Совбеза: развития экономики, коррупции, технологического отставания. Все эти вопросы в повестке дня. "Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", - подытожил Медведев.

Экономика Финансы Президент Совет Безопасности

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