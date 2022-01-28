Медведев назвал бедность ключевой проблемой России

Главная проблема страны - бедность, согласен с президентом его заместитель в Совете Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"С этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер", - заявил он в интервью российским СМИ.

Есть и другие проблемы, согласился замглавы Совбеза: развития экономики, коррупции, технологического отставания. Все эти вопросы в повестке дня. "Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", - подытожил Медведев.