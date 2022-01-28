Медведев: Нужно стремиться к четырехдневной рабочей неделе

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, однажды начавший дискуссию о переходе на четыре рабочих дня в неделю, считает, что России по мере появления экономических предпосылок тоже необходимо переходить к этому.

В интервью ряду отечественных СМИ он обратил внимание, что в каких-то странах такая система внедрена в качестве экспериментальной, а где-то уже и юридически: "Вопрос в экономической подготовленности к тому, чтобы трудиться четыре дня в неделю. Мы все прекрасно понимаем, что человек должен восстанавливаться, что три выходных дня лучше, чем два, согласитесь. Но это нельзя делать просто росчерком пера".

Такой переход может продвигаться постепенно, по отдельным производствам и отраслям, исходя из общей экономической ситуации в стране. "Но в целом к этому нужно стремиться", - подчеркнул замглавы Совбеза.

К тому же, заметил Медведев, предпосылки начали появляться вместе с пандемией коронавируса: когда многие перешли на удаленку, в этой четырехдневной рабочей неделе очень много смыслов. "Естественно, без изменения в зарплате. Никто никогда не говорил, что четырехдневная рабочая неделя - это минус в деньгах. Нет, конечно", - исключил он.