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28.01.2022 08:04
Рубрика: Власть

Медведев о возбуждении дел из-за шуток: Иногда это просто чушь

Текст: Владимир Кузьмин

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что ситуации, когда по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела, - иногда это просто чушь. Об этом он заявил в интервью ряду российских средств массовой информации.

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В то же время, приводя в пример случаи с разного рода фотографиями на фоне храмов, Медведев призвал учитывать традиции: представления о некоторых моральных аспектах отличаются, например, в Москве и на Кавказе.

- И, если те или иные публикации оскорбляют представления, допустим, целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция. Но так ведь и в мире учитываются всегда традиции, - подчеркнул замглавы Совбеза.

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