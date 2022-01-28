Медведев о возбуждении дел из-за шуток: Иногда это просто чушь

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что ситуации, когда по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела, - иногда это просто чушь. Об этом он заявил в интервью ряду российских средств массовой информации.

В то же время, приводя в пример случаи с разного рода фотографиями на фоне храмов, Медведев призвал учитывать традиции: представления о некоторых моральных аспектах отличаются, например, в Москве и на Кавказе.

- И, если те или иные публикации оскорбляют представления, допустим, целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция. Но так ведь и в мире учитываются всегда традиции, - подчеркнул замглавы Совбеза.