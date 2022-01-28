Медведев о запрете криптовалюты: Часто это приводит к противоположному

В связи с обсуждением мер регулирования криптовалюты в России заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил: когда что-то пытаются запрещать, очень часто это приводит к противоположному результату.

"Но в позиции Центрального банка есть, конечно, свои резоны, тоже всем известные, это понятно", - подчеркнул он в интервью ряду российских средств массовой информации.

В то же время Медведев считает, что в этом вопросе "с успехом разберутся" представители Центрального банка и правительства страны.