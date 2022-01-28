Медведев о злоупотреблениях во ФСИН: Это вопиющие случаи

В деятельности любых ведомств, в том числе силовых, всегда существуют те или иные нюансы и злоупотребления, и в такого рода случаях нужно разбираться, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ряд громких уголовных дел в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. "Это действительно вопиющие случаи. Возбуждено большое количество уголовных дел. Я надеюсь, что все они будут доведены до конца, а лица, которые совершили преступления, - привлечены к уголовной ответственности. Там просто другого быть не должно", - уверен он.

По его словам, пенитенциарная система должна меняться, должна становиться более современной, условия содержания должны становиться другими. Это еще и вопрос финансов, отметил Медведев, потому что нужно выделить большие деньги на изоляторы внутреннего содержания, следственные изоляторы или колонии. "Просто перестроить по современному образцу. Но этим нужно обязательно заниматься", - сказал замглавы Совбеза.