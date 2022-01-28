Медведев: Сейчас смысла в локдауне нет

В условиях появления новых штаммов коронавируса смысла в очередных локдаунах нет, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ряду российских СМИ.

Такая мера была необходима, считает он, на самой первой стадии пандемии, потому что никто не понимал, как с этим бороться: "У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен". Но не хватало тех же коек, и локдаун сыграл положительную роль.

При этом, подчеркнул замглавы Совбеза, не было полного локдауна: не ограничивали передвижения между городами, не "вырезали" из жизни целые кварталы, как делали в некоторых странах.

"На будущее, как мне представляется, вряд ли локдаун оправдан. Хотя никогда не говори "никогда". Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм, такой опасный, что опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок", - предположил Медведев.