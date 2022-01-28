Медведев: События в Казахстане стали неожиданными и в известной степени ожидаемыми

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ прокомментировал недавние беспорядки в Казахстане, которые местное руководство объявило попыткой террористического захвата власти.

По словам Медведева, они стали и неожиданными, и в известной степени ожидаемыми "с учетом желания раскачать ситуацию на территории бывшего Советского Союза, которое проявляет большое количество игроков".

- Очевидно то, что на территории Казахстана была попытка провести в жизнь такой стандартный сценарий цветной революции, который использовался и в других странах, в том числе на Украине и в других местах, - заявил замглавы Совбеза.

Но и без внутренних причин не обошлось, полагает Дмитрий Медведев. Несмотря на то, что Казахстан - развитая и современная страна, проблем там, по его мнению, тоже хватает, и об этом говорил ее президент.