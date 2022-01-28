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28.01.2022 06:04
Рубрика: Власть

Медведев: У руководства страны нет дефицита личного общения

Текст: Владимир Кузьмин

У руководителей России из-за пандемии нет дефицита личного общения, просто живых встреч стало меньше, и чаще используются разные удаленные виды связи, в том числе закрытые, рассказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Дело даже не в опасностях, хотя это все учитывают, связанных с болезнью, а просто в том, что у нас немножко поменялся строй работы. Значительная часть совещаний ушла в онлайн", - заметил он в интервью российским СМИ.

Фото: iStock
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В этом даже есть определенные плюсы, считает замглавы Совбеза. Ему приходилось много раз наблюдать на совещаниях огромное количество людей, которые приезжают из далеких мест, сидят час, слушают, что-то записывают, молчат и уезжают. "Вот они потратили сутки на то, чтобы поучаствовать в этом совещании. Зачем?" - сказал Медведев.

Освоенная работа онлайн - это неплохо, считает заместитель председателя Совета Безопасности, но личное общение, в том числе руководства страны, безусловно, необходимо. "Как и личное общение с друзьями, близкими. И, к сожалению, надо признать, что все-таки в нынешней ситуации его стало меньше. Я, естественно, тоскую о прежних временах", - признался Дмитрий Медведев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Совет Безопасности

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