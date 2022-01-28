Медведев: В России нет предпосылок для событий, произошедших в Казахстане

По мнению заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, в России нет предпосылок, чтобы у нас произошли события, подобные тем, что случились в начале января в Казахстане. Во-первых, потому что в целом большинство граждан разделяет тот курс, который проводит власть и президент страны. "Это подтверждается и голосованием за Конституцию, на выборах, во время выборов в законодательные органы", - сказал Медведев в интервью ряду отечественных СМИ.

- С другой стороны, у нас эффективное государство - подчеркиваю: эффективное государство, - которое способно отвечать на любые проявления террористической активности или какие-либо вообще преступные посягательства, - заявил замглавы Совбеза.