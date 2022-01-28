Медведев видит недобросовестную, политическую конкуренцию против "Спутника"

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью отечественным СМИ оценил ситуацию с тянущимся признанием Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины против коронавируса "Спутник V". "Наверное, там есть и организационные нюансы, и наши структуры должны активнее работать", - согласен он.

"Но здесь есть и политический момент, и, скажем прямо, коммерческий момент", - считает замглавы Совбеза. Пандемия расширила рынок для фармацевтических компаний, для производителей вакцин, а государства за этим иногда "внимательно приглядывают и даже регулируют всю эту деятельность".

Конкуренция считается хорошей вещью, но, по мнению Медведева, в данном случае она носит сугубо негативный характер, потому что сдерживает поступление эффективных вакцин на другие рынки. "По нашему "Спутнику" такая конкуренция, как мне представляется, такая недобросовестная, политическая и коммерческая, точно присутствует", - полагает заместитель председателя Совета Безопасности.