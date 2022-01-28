МИД РФ: Корейский полуостров может вновь стать эпицентром опасных событий

Корейский полуостров может вновь оказаться в эпицентре весьма опасного развития событий. Такое мнение выразил агентству ТАСС заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Со всей серьезностью предупреждаем об этом американскую сторону: время пустых деклараций прошло, требуются конкретные развязки", - заявил Моргулов.

Замминистра добавил, что усиление санкций в отношении КНДР приведет к эскалации ситуации в регионе и новой гонке вооружений. Моргунов также призвал Вашингтон отказаться от желания сменить режим в Пхеньяне. "Если американцы и их союзники хотят переговоров о безусловном одностороннем разоружении КНДР с прицелом на последующую смену режима в этой стране, никакого диалога не получится", - отметил дипломат.