Михаил Мишустин обсудил новые решения для эффективного развития

Премьер-министр Михаил Мишустин продолжил серию совещаний, на которых обсуждаются первые результаты реализации 42 стратегических инициатив правительства. Их продвижение должно помочь эффективному достижению национальных целей развития, определенных президентом страны.

В четверг главе кабинета министров доложили о тех федеральных проектах, которые курируют первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Виктория Абрамченко. Первый зампред правительства занимается мерами по технологическому развитию и внедрению новых решений в промышленности и на транспорте, а также созданием более комфортных условий для ведения бизнеса: и для новичков, запускающих стартап, и для хорошо известных компаний, успешно выходящих на внешние рынки.

"Активное движение вперед в этих сферах приближает выход экономики страны на устойчивый долговременный рост, что напрямую влияет на благосостояние наших граждан. А именно это ключевая задача, которую поставил президент", - заявил Михаил Мишустин.

Для достижения значимых результатов нужны свежие идеи, новые нестандартные решения, уверен премьер, поэтому в качестве одной из ключевых инициатив правительство определило поддержку технологических стартапов на всех этапах развития, вплоть до запуска инновационного производства и привлечения крупных инвесторов. "В то же время наибольший результат для экономики дают проекты с так называемым вытягивающим эффектом для технологий, которые помогают развивать смежные отрасли, обеспечивают дополнительные рабочие места. Например, такие как в сфере производства электроавтомобилей и тяговых аккумуляторных батарей", - рассказал Мишустин о некоторых приоритетах.

Виктория Абрамченко ведет важный блок проектов по экологии. "Здесь немало чувствительных тем, которые волнуют людей", - заметил премьер-министр. Это вопросы разумного недропользования, бережного отношения к природным богатствам страны, сокращение выбросов парниковых газов.

Формируя экономику замкнутого цикла, правительство намерено сократить объем отходов, в том числе опасных для жизни и здоровья людей. "Предстоит создать условия для максимальной переработки вторичных ресурсов и для новых производств, которые будут их использовать", - заявил Михаил Мишустин.

С бензином не по пути

Отдельная стратегическая инициатива правительства идет в русле современных тенденций в автомобилестроении. Кабинет министров всерьез настроен на создание и запуск российских электроавтомобилей, а после 2024 года - водородных транспортных средств.

Чтобы такие машины пользовались у населения спросом, нужна соответствующая развитая инфраструктура. "Мы определили перечень "пилотных" территорий и федеральных трасс для создания зарядной инфраструктуры, - рассказал Андрей Белоусов. - Выделено восемь регионов - это Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Нижегородская область, Сахалин, Татарстан, а также Крым и Севастополь - и трасса М-4 "Дон". Для них разработали карту размещения зарядных станций. В этом году в рамках "пилота" предстоит ввести в эксплуатацию 528 быстрых зарядных станций мощностью не менее 150 кВт/ч.

Для достижения значимых результатов нужны свежие идеи, новые нестандартные решения, уверен премьер

К стимулированию спроса на электромобили подключены действующие программы льготного автокредитования и автолизинга. С их помощью в 2022 году должны реализовать не менее 2,5 тысячи машин. Кроме того, впервые в нашей стране силами "Росатома" в Калининградской области организуют крупноузловую сборку тяговых аккумуляторных батарей.

Грузы доставят беспилотники

Сразу три инициативы относятся к развитию беспилотных технологий в разных средах - в воздухе, на земле и на море. Для проекта "Беспилотные логистические коридоры" в прошлом году трасса М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом была определена в качестве "полигона" для запуска движения грузовых автомобилей. В этом году дорогу необходимо оборудовать инфраструктурой для беспилотного движения, установить экспериментальный правовой режим. "И очень важно: к концу года предполагается, что должны быть созданы не менее четырех опытных образцов высокоавтоматизированного грузового транспортного средства с высоким уровнем автоматизации", - заявил первый вице-премьер. Человек в кабине будет находиться, но не будет управлять транспортом.

При организации беспилотной аэродоставки грузов важно правильно интегрировать летающие аппараты в единое воздушное пространство страны. "Поскольку тяжелые беспилотники будут летать в общем воздушном пространстве, здесь требуется полное, 100-процентное обеспечение безопасности полетов", - подчеркнул Белоусов. Коммерческим партнером проекта определена "Почта России". Компания заключила соглашения с четырьмя регионами, где будут отрабатываться беспилотные воздушные трассы. Всего в экспериментальную сеть включено 48 маршрутов. Уже в этом году в коммерческую эксплуатацию должны запустить не менее 12 и впервые перевезти беспилотными авиационными системами не менее 77 тонн грузов.

Автономное судовождение начнут отрабатывать между Усть-Лугой и Балтийском. За 2022 год планируется развернуть беспроводную широкополосную передачу данных, обеспечить поставку оборудования для двух выделенных паромов, которые будут работать в автономном режиме, поставить оборудование для центра управления автономными судами, разработать программы подготовки экипажей.

Вода, чтобы пить

Важнейшее направление инициативы "Геология: возрождение легенды" связано с решением проблемы вододефицита в отдельных регионах страны и созданием единого водного реестра питьевых вод. "Сейчас чистая питьевая вода стала одним из ценнейших ресурсов в мире, а ее дефицит в будущем может привести к глобальному водному кризису", - подчеркнула Виктория Абрамченко. Россия водными ресурсами богата, и их надо сохранить, сказала она.

К 2024 году в стране появится единый водный реестр источников питьевых вод - как подземных, так и поверхностных. Чтобы справиться с существующим дефицитом, в 11 регионах в 2024 году увеличат прирост запасов подземных вод в два раза. В этом году, по словам вице-премьера, в них приступят к бурению поисковых скважин.

Уборка на суше и на море

Проект "Генеральная уборка" - это, как выразилась Абрамченко, тотальная уборка на суше и море. По поручению президента правительство выделило на эти цели на три года 20 миллиардов рублей, из них четыре миллиарда - в этом году.

Кабинет министров всерьез настроен на создание и запуск российских электроавтомобилей, а после 2024 года - водородных транспортных средств

С опережением сроков работа началась в море. Уже подняты и утилизированы 17 судов в акватории регионов Дальнего Востока. "В текущем году мы планируем поднять и утилизировать 68 кораблей на Камчатке, Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях, а к 2024 году планируем утилизировать 213 судов", - рассказала зампред правительства.

Еще более масштабная работа предстоит на суше, подчеркнула вице-премьер. Инвентаризация объектов накопленного вреда стартовала в 2021 году. Пока что выявлено 1929 таких объектов, чье влияние на экологию и здоровье граждан предстоит оценить. Задача на этот год - обследование 192 объектов, их ликвидация улучшит качество жизни более 10 миллионов человек. "Планируем приступить в этом году к подготовке проектно-сметной документации по ликвидации пяти наиболее опасных объектов, а к 2024 году проведем оценку влияния на окружающую среду и здоровье граждан всех объектов накопленного вреда, выявленных в рамках данной инициативы", - сообщила Виктория Абрамченко.

Вовлечь мусор в оборот

Инициатива "Экономика замкнутого цикла" создаст условия, чтобы свести к минимуму образование отходов, снизить захоронения твердых коммунальных отходов в два раза к 2030 году. И дело не только в бытовом мусоре. В России с учетом недропользования формируется более восьми миллиардов тонн промышленных отходов, привела данные Абрамченко. "Полезную часть этого объема можно ввести во вторичный оборот и привлечь в экономику. По экспертным оценкам, например, извлечение золота, платины и серебра из бытовой техники и электроники в 13 раз эффективнее, чем из руды", - завила вице-премьер.

77 тонн грузов перевезут беспилотники в этом году в порядке эксперимента

Эту стратегическую инициативу правительство за три года профинансирует на 10,6 миллиарда рублей, в том числе в 2022 году - на 5,8 миллиарда. К концу 2024 года доля использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве должна достигнуть 25 процентов, в строительстве - 20, в промышленности - 15 процентов, а половина видов упаковки должна перерабатываться.