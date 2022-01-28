Минфин предложил концепцию регулирования рынка криптовалют

Минфин разработал концепцию регулирования рынка криптовалют в России, которая предполагает отказ от его полного запрета. Факт существования документа "РГ" подтвердили в аппарате Правительства.

В рамках концепции ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, что позволит выполнить требования "антиотмывочного" законодательства. Кроме того, предполагается идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Среди прочих мер - упрощенная процедура порядка блокировки на территории РФ сайтов иностранных криптобирж и онлайн-обменников криптовалюты, предлагающих услуги российским пользователям и ограничение финансовых потоков входящих и исходящих платежей через российские кредитные организации в иностранные криптобиржи.

Ранее Банк России в своем докладе предложил полностью запретить использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами. ЦБ видит в криптовалютах риски в отношении финансовой стабильности, благосостояния граждан, спонсирования преступной деятельности и др.

По данным Минфина, гражданами России открыто несколько миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет около 2 трлн руб. ЦБ оценивает объем операций российских физических лиц с криптовалютами в 5 млрд долларов в год.