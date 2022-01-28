Минкультуры поддержит прокат дебютных национальных полнометражек в 2022 году

Министерство культуры России объявило о приеме заявок на поддержку проката полнометражных дебютных национальных фильмов в 2022 году. Их будут принимать с 27 января по 26 февраля. Претенденты могут подать документы на получение господдержки на прокат полнометражных дебютных национальных игровых и неигровых картин на территории РФ в текущем году.

Выделенная по итогам конкурсного отбора субсидия из федерального бюджета пойдет на покрытие расходов, связанных с прокатом картин, созданных при финансовой поддержке Минкультуры. При этом размер поддержки не может превышать 4 млн рублей. "За последние два года субсидии на создание получили более 90 дебютных фильмов. Это приоритетное направление. При этом очевидно, что таким картинам нужна поддержка и на стадии проката. Нам важно, чтобы зритель узнавал новое поколение кинематографистов не только благодаря их кинофестивальным успехам, но и на большом экране", - сказала директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко.

Подробнее с информацией о подаче заявки и составе документов можно ознакомиться в специальном разделе официального сайта ведомства.

Напомним, в декабре 2021 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о полном финансировании производства дебютных работ и их проката.