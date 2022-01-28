Минсельхоз прокомментировал сообщения о подорожании соков и газировки

Рост цен на продовольственные товары является общемировым трендом на протяжении двух лет, однако благодаря принятым правительством мерам в России эта тенденция носит менее выраженный характер. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что производители напитков действительно сталкиваются с растущими издержками, в том числе удорожанием упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, логистики.

"Таким образом, возможны отдельные случаи пересмотра цен в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей", - подчеркнули в Минсельхозе.

Ранее СМИ сообщили, что крупнейшие производители напитков в России предложили ритейлерам пересмотреть цены на свою продукцию в сторону повышения.