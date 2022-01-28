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28.01.2022 18:19
Рубрика: Культура

Мировую историю дуэлей расскажут в Музеях Московского Кремля

Текст: Наталья Лебедева
Выставка "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления" откроется в Музеях Московского Кремля в начале марта. Этот масштабный международный проект впервые расскажет российской публике подробную историю европейской дуэли, отраженную в памятниках XVI-XVII веков.
Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля
Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля

Многие из более 140 экспонатов ранее никогда не выставлялись в России. Это совместная работа 18 российских и зарубежных музеев и библиотек, среди которых Лувр, Национальный музей Прадо, Музей истории искусств в Вене, Королевская коллекция Великобритании, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Государственный исторический музей, Национальные библиотеки Австрии и Франции, Российская государственная библиотека и многие другие.

Фото: Предоставлено Музеем AZ
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От самого слова - дуэль - уже мурашки по коже. А сколько в этом сюжете романтики, героизма, любви и разбитых надежд. Но почти все, что нам известно о дуэлях, мы почерпнули из романов Александра Дюма, Роберта Луиса Стивенсона, Мориса Дрюона, а также из популярных фильмов и сериалов, среди которых и картина Ридли Скотта "Последняя дуэль".

Но ни художественные произведения, ни тем более фильмы не дадут ответы на все вопросы. Пробелы поможет восполнить новая выставка, которая раскроет неизвестные детали и расскажет о том, как менялось понятие дуэли на протяжении многих десятилетий.

Как проходили поединки Средних веков? Чем закончилась "дуэльная лихорадка" второй половины XVI - первой половине XVII века? В чем состояло противостояние дуэлянтов и королевской юстиции? Как власти боролись с дуэлями? И когда родилась легенда о собаке-дуэлянте? Обо всем это посетители смогут узнать в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца.

Здесь можно будет увидеть доспехи и портреты рыцарственных монархов, уникальное дуэльное оружие, гравюры, манускрипты, учебники фехтования, трактаты о правилах судебных поединков. На выставке также будут представлены портреты известных участников поединков: Ги Шабо, барона де Жарнака, вошедшего в историю благодаря своему коварному удару, фаворитов - миньонов короля Генриха III, прославившихся благодаря роману Александра Дюма "Графиня де Монсоро", неустрашимого Франсуа де Монморанси, графа де Бутвиля - дерзкого дуэлянта, приговоренного к отсечению головы.

К выставке в Лектории Музеев Московского Кремля готовится отдельная образовательная программа.

Культура Арт Музеи и памятники

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