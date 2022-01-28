Мишустин призвал ФАС быстро реагировать на изменение цен продуктов

В фокусе постоянного контроля Федеральной антимонопольной службы должны находиться все чувствительные для людей и бизнеса сферы, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей встречи с главой ведомства Максимом Шаскольским.

Эксперт: Ограничение наценок на продукты не скажется на бизнесе Прежде всего, обратил внимание председатель правительства, это вопросы, связанные с ценами на продовольствие, особенно в период их сезонных колебаний. "Важно максимально быстро реагировать на изменение ценовой ситуации и, конечно, продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания, делать это системно", - заявил Мишустин.