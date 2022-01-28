Мишустин распределил более 351 млн рублей на долговременный уход за пожилыми

Более 351 миллиона рублей получат от правительства частные медицинские организации, занимающиеся долговременным уходом за гражданами старше 65 лет. Распределение средств между регионами утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Пилотный проект по привлечению частных организаций для оказания медико-социальной помощи пожилым гражданам запущен в 2020 году. В нем участвуют 15 субъектов Федерации. Клиники сотрудничают с поликлиниками, в которых состоят на учете люди, и по назначению участкового врача оказывают им необходимую помощь. Они могут проводить на дому регулярные осмотры, брать анализы, контролировать прием назначенных лекарств.

В рамках пилотного проекта за счет средств федерального бюджета патронажем будет охвачено более 3700 пожилых людей.