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28.01.2022 10:21
Рубрика: Власть

Мишустин распределил более 351 млн рублей на долговременный уход за пожилыми

Текст: Владимир Кузьмин
Более 351 миллиона рублей получат от правительства частные медицинские организации, занимающиеся долговременным уходом за гражданами старше 65 лет. Распределение средств между регионами утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Пилотный проект по привлечению частных организаций для оказания медико-социальной помощи пожилым гражданам запущен в 2020 году. В нем участвуют 15 субъектов Федерации. Клиники сотрудничают с поликлиниками, в которых состоят на учете люди, и по назначению участкового врача оказывают им необходимую помощь. Они могут проводить на дому регулярные осмотры, брать анализы, контролировать прием назначенных лекарств.

В рамках пилотного проекта за счет средств федерального бюджета патронажем будет охвачено более 3700 пожилых людей.

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