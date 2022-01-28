Мост рухнул на газопровод в городе Питтсбург

Один из мостов, расположенных на востоке американского города Питтсбург (штат Пенсильвания), рухнул на газопровод. Об этом сообщили в городской службе общественной безопасности.

"Пожалуйста, избегайте посещения районов Брэддок и Форбес, где произошло обрушение моста", - говорится в сообщении службы, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, однако газопровод был поврежден. На место происшествия прибыли городские службы.

Агентство РИА Новости сообщает, что инцидент произошел накануне прибытия в город президента США Джо Байдена.