Мост рухнул на газопровод в городе Питтсбург

Один из мостов, расположенных на востоке американского города Питтсбург (штат Пенсильвания), рухнул на газопровод. Об этом сообщили в городской службе общественной безопасности.
"Пожалуйста, избегайте посещения районов Брэддок и Форбес, где произошло обрушение моста", - говорится в сообщении службы, опубликованном в Twitter.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, однако газопровод был поврежден. На место происшествия прибыли городские службы.
Агентство РИА Новости сообщает, что инцидент произошел накануне прибытия в город президента США Джо Байдена.
The Forbes Ave bridge over #frickpark in #pittsburgh collapsed at about 6am. Several vehicles and a bus on the bridge. No injuries reported yet. Strong smell of natural gas. Avoid the area #pittsburghbridgecollapse pic.twitter.com/ykkE4YjiiX— Greg Barnhisel (@gbarnhisel) January 28, 2022