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28.01.2022 20:16
Рубрика: Культура

На Мосфильме вручают ХХ юбилейную премию "Золотой орел"

Текст: Сусанна Альперина
ХХ юбилейная премия "Золотой орел" в цифрах выглядит так. У фильма "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина - 12 номинаций. У картины "Огонь" Алексея Нужного - 8. У лент "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова " и "Иван Денисович" Глеба Панфилова - по 7. Уже через час-полтора будем считать по-другому - у какой картины сколько наград.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Строго, по-деловому приступили собравшиеся к самой церемонии - в зале только номинанты и те, кто вручает призы. "Омикрона" боятся, но кино любят больше. Открывает юбилейную премию помощник Президента РФ Владимир Мединский. Он зачитывает приветствие от Владимира Путина. Далее от себя добавляет, что большинство фильмов-номинантов - те, что вышли при поддержке государства. А накануне церемонии Владимир Ростиславович посмотрел перечень победителей за последние 20 лет. "Это прекрасные картины - то, что остается в истории", - сказал он. Мединский сказал, что история нас учит тому, что бывали пандемии и пострашнее. А через год мы соберемся здесь еще раз и будем с улыбкой вспоминать события этого года.

Фото: РИА Новости
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Тем не менее - церемония началась с мемориальной минуты - собравшиеся почтили память тех, кого унес последний год. В самом деле - странно наблюдать, что на "Золотом Орле" нет Сергея Соловьева, Владимира Наумова или Владимира Меньшова. Перед входом в зал в первом павильоне "Мосфильма" оборудованы памятные стенды...

По традиции на "Золотом Орле" отдельно представляют те фильмы, которые претендуют на главную награду. Об этом напомнил ведущий церемонии, он же - ее постановщик Алексей Агранович. Начали с представления "Серебряных коньков" - отечественного фильма, который выбился в лидеры просмотров на Netflix. Каждый фильм в главной номинации - определенный период истории страны. Напомним, что в номинации фигурируют пять картин: "Иван Денисович", "Капитан Волконогов бежал", "Огонь", "Серебряные коньки" и "Уроки фарси".

Первая номинация - лучший короткометражный фильм. Продюсер Александр Роднянский и актриса Ирина Горбачева вручают награду фильму "Друг" режиссера Андрея Светлова.

Вторым называют лучший неигровой фильм. Александр Роднянский вспоминает свое прошлое - когда-то он начинал карьеру, как представитель кино документального - был режиссером. Фильм "Бондарчук.Battle" стал лауреатом. Сомнений не было. Хотя конкуренты в номинации были очень сильные. Достаточно назвать ленту "Кто тебя победил никто" Любови Аркус. Федор Бондарчук отметил, как в последнее время развивается кинодокументалистика, и напомнил, что картина снималась к столетию Сергея Бондарчука. Поблагодарил Антона Желнова и Дениса Катаева.

Материал дополняется.

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