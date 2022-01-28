На Окинаве выступили против полетов авиации США

На самом южном японском острове Окинава местные жители выступили против утренних и ночных полетов американских военных самолетов, которые дислоцированы на базе ВВС США Кадэна. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

По некоторым данным, более 35 тысяч японцев обратились в суд с требованием приостановить эксплуатацию истребителей и других летательных аппаратов с базы Кадэна в утренние и ночные часы. В частности, люди настаивают на запрете полетов в период с 19 до 7 часов, а также на выплате им компенсаций за причиненный ущерб в размере 55 тысяч иен (около 477 долларов США) на одного человека. Пострадавшие полагают, что шум авиационных двигателей отрицательно влияет на их здоровье и психологическое состояние.

База Кадэна занимает площадь около 19,86 квадратных километров. На ее территории размещено около 100 единиц американской военно-воздушной техники, имеются две взлетно-посадочные полосы. Вокруг объекта расположены дома, в которых живут обычные японцы.