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28.01.2022 18:13
Рубрика: В мире

НАТО рассматривает возможность наказать Украину за провокации

Текст: Дмитрий Кулемякин

Некоторые члены НАТО полагают, что Украину следует наказать за попытки устроить провокации в отношении России. Об этом новостному порталу Euractive сообщил высокопоставленный источник в альянсе.

Генсек НАТО заявил, что альянс не собирается размещать боевые группы на Украине

Отмечается, что некоторые страны, входящие в НАТО, полагают, что Киеву не следует активно провоцировать Москву, поскольку это приведет к негативным последствиям. При этом обсуждается возможность наказать украинских коллег за такое поведение.

Источник также отметил, что страны Балтии получили разрешение на поставку оружия на Украину не в Брюсселе, а в Вашингтоне. "НАТО не давала на это разрешения", - пояснил он, чьи слова приводит портал.

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