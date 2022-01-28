НАТО рассматривает возможность наказать Украину за провокации

Некоторые члены НАТО полагают, что Украину следует наказать за попытки устроить провокации в отношении России. Об этом новостному порталу Euractive сообщил высокопоставленный источник в альянсе.

Отмечается, что некоторые страны, входящие в НАТО, полагают, что Киеву не следует активно провоцировать Москву, поскольку это приведет к негативным последствиям. При этом обсуждается возможность наказать украинских коллег за такое поведение.

Источник также отметил, что страны Балтии получили разрешение на поставку оружия на Украину не в Брюсселе, а в Вашингтоне. "НАТО не давала на это разрешения", - пояснил он, чьи слова приводит портал.