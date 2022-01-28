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28.01.2022 05:56
Рубрика: Общество

Назван главный провокатор болезней сердца и сосудов на каждом столе

Текст: Оксана Грибанова

Трансжиры, о вреде которых постоянно предупреждают врачи, бывают двух видов: естественные (они содержатся в мясе и молоке животных), а также искусственные, представляющие собой гидрогенизированные растительные жиры с измененной структурой. Последние обладают хорошими вкусовыми качествами, долго хранятся, однако они как раз и являются самыми опасными для здоровья, предупредил в Instagram гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин.

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Транжиры повышают риск развития ишемической болезни сердца. Также "потребление до 40% трансжиров может значительно повысить шансы развития сахарного диабета", отметил врач.

Среди главных источников транжиров гастроэнтеролог назвал магазинную выпечку (торты, печенья, пироги и так далее), продукты, требующие жарки во фритюре (картофель фри, пончики, и весь фастфуд в принципе).

Кроме того, это замороженные продукты: рыбные, куриные палочки, пицца для микроволновки, всевозможные обжаренные и замороженные полуфабрикаты. А также маргарин, спреды.

Что касается естественных трансжиров, то они также должны быть ограничены до 1% от суточной калорийности рациона, подчеркнул врач.

Наука Общество Здоровье

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