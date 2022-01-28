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28.01.2022,  
17:10
Текст:  Алексей Брусилов

Нового убийцу боевых кораблей на базе "КамАЗа" испытали во Вьетнаме

Во Вьетнаме провели испытания самоходной пусковой установки противокорабельных ракет собственной разработки, выполненной на шасси вездехода "КамАЗ".

При этом, по всей видимости, использовалась выпускаемая местной оборонной промышленностью версия российской противокорабельной ракеты "Уран-Э", имеющая обозначение VCM-01.

Впервые информация о создании такой боевой машины появилась летом 2019 года. Тогда же в сеть попали компьютерные изображения новинки, имеющей четыре пусковых контейнера.

В настоящее время подразделения Военно-морских сил этого государства Юго-Восточной Азии эксплуатируют приобретенные в России более тяжелые комплексы "Бал-Э". Они установлены на платформах четырехосных автомобилей МЗКТ-7930 с восемью ракетами Х-35, имеющими мощные проникающие осколочно-фугасные боевые части. В зависимости от модификации, они могут уничтожать различные морские цели на дистанциях от 130 до 260 км.

В минувшем году на Международном военно-техническом форуме "Армия" также демонстрировался вооруженный подобными средствами поражения береговой тактический комплекс "Рубеж-МЭ" на базе "КамАЗ - 63501 (8х8).

Фото: Staff Sgt. D. Myles Cullen (USAF) / wikimedia.org
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Его особенностью является установка станции обнаружения надводных целей, способной обрабатывать до 200 объектов. Дальность обнаружения активной радиолокационной станции - 250 км, пассивной - 450 км.

Согласно данным разработчиков, комплекс может бороться не только с надводными, но и различными береговыми целями.

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