Новости

Глава ФАС назвал регионы, где удалось снизить тарифы на электроэнергию 20:10
Глава ФАС рассказал о контроле за ценами на жизненно важные лекарства 20:01
МИД РФ направил в ЕС ноту о запрете отдельным лицам посещать Россию 19:49
Объем ипотеки растет из-за цен на жилье 19:44
Антонов: Почти 30 сотрудников посольства РФ покинут США к 30 января 19:42
Зеленский обвинил СМИ в нагнетании обстановки вокруг якобы "вторжения России" 19:02
"Спартак" упустил победу в первом матче Ваноли 18:40
Синод РПЦ призвал Александрийскую церковь отказаться от поддержки раскола 18:34
Абрамченко: В развитии Сибири будет использован кластерный подход 18:33
Путин подписал указ о создании ЭКЦ комиссий Госсовета 18:24
Скончался один член экипажа разбившегося под Ульяновском вертолета 18:24
НАТО рассматривает возможность наказать Украину за провокации 18:13
На Окинаве выступили против полетов авиации США 18:05
Президент Лукашенко: Жители Литвы никогда не будут врагами для Беларуси 17:45
Генсек НАТО заявил, что альянс не собирается размещать боевые группы на Украине 17:32
Китайскую авиабазу на искусственном рифе показали на видео 17:30
Япония может сократить число дипломатов на Украине 17:29
Путин заявил Макрону о важности неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений 17:02
Театр им. Ермоловой окончательно отменил спектакль "Двенадцатая ночь" 16:58
Второй тест на ковид тренера биатлонистов Башкирова оказался отрицательным 16:57
Голикова сообщила, сколько раз проведена вакцинация от ковида в России 16:48
Воронежских экс-полицейских будут судить за продажу данных о ДТП 16:44
Мост рухнул на газопровод в городе Питтсбург 16:43
Лавров призвал власти ФРГ отказаться от дискриминации канала RT 16:42
Коммунальщиков Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
28.01.2022 19:44
Рубрика: Экономика

Объем ипотеки растет из-за цен на жилье

Текст: Марина Трубилина
Объемы выдачи ипотеки в 2021 году стали рекордными за всю историю российского жилищного кредитования.

В целом за год, по данным ЦБ, кредиты на сумму почти в 5,7 трлн рублей получили 1,9 млн человек. В 2020 году было выдано 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей.

Фото: iStock
Банк России ждет замедления ипотечного кредитования

Объемы выдачи ипотеки в декабре стали рекордными как минимум за последние два года. При этом число заемщиков уменьшилось по сравнению с декабрем 2020-го на 10%.

В последний месяц минувшего года россияне получили ипотечных кредитов на 641 337 млн рублей. Это на четверть больше, чем месяцем ранее (510 573 млн рублей) и на 14,5% больше, чем годом ранее.

Однако прирост произошел, в основном, из-за роста цен на жилье. Число же заемщиков заметно снизилось - с 211 564 тысяч в декабре 2020 года до 192 410 в декабре 2021-го. Если в прошлом году заемщики брали в кредит в среднем 2,529 млн рублей, то в нынешнем году средняя сумма поднялась до 3 млн рублей.

Ипотечная ставка выросла за месяц на 0,22% - с 7,59% до 7,81%. В конце 2020 ипотеку выдавали в среднем под 7,36%, а два года назад - под 9,05%.

Экономика Недвижимость Ипотека Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Россия расширит список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну
Скончался один член экипажа разбившегося под Ульяновском вертолета
Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы
За сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19
Лавров: Новая встреча с США по урегулированию кризиса пройдет в течение 2 недель
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году