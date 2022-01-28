Объем ипотеки растет из-за цен на жилье

Объемы выдачи ипотеки в 2021 году стали рекордными за всю историю российского жилищного кредитования.

В целом за год, по данным ЦБ, кредиты на сумму почти в 5,7 трлн рублей получили 1,9 млн человек. В 2020 году было выдано 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей.

Объемы выдачи ипотеки в декабре стали рекордными как минимум за последние два года. При этом число заемщиков уменьшилось по сравнению с декабрем 2020-го на 10%.

В последний месяц минувшего года россияне получили ипотечных кредитов на 641 337 млн рублей. Это на четверть больше, чем месяцем ранее (510 573 млн рублей) и на 14,5% больше, чем годом ранее.

Однако прирост произошел, в основном, из-за роста цен на жилье. Число же заемщиков заметно снизилось - с 211 564 тысяч в декабре 2020 года до 192 410 в декабре 2021-го. Если в прошлом году заемщики брали в кредит в среднем 2,529 млн рублей, то в нынешнем году средняя сумма поднялась до 3 млн рублей.

Ипотечная ставка выросла за месяц на 0,22% - с 7,59% до 7,81%. В конце 2020 ипотеку выдавали в среднем под 7,36%, а два года назад - под 9,05%.