Очередной эшелон с техникой отправлен из Амурской области в Беларусь

Подготовка к совместным маневрам Союзного государства, намеченных на февраль, продолжает осуществляться по утвержденному плану. "В рамках проводимых мероприятий очередной железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа убыл из Амурской области в Республику Беларусь", - подтвердили ТАСС в военном ведомстве Российской Федерации.

В братской стране, передает агентство, военные отработают задачи по инженерному оборудованию полевых лагерей и парков боевых машин. Российским военнослужащим, привлекаемым к проверке сил реагирования Союзного государства, предстоит также выполнить ряд учебных задач по предназначению на незнакомых полигонах РБ.

Как уже сообщал "СОЮЗ", проверка сил реагирования СГ пройдет в два этапа. На первом этапе - до 9 февраля - будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Беларуси. Будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. Кроме того, пройдет проверка готовности и способности дежурных сил ПВО выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

А в ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля пройдет совместное учение "Союзная решимость - 2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

По информации Минобороны РФ, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи, уточняют новостные порталы.