Опрос института по изучению общественного мнения YouGov показал, что большинство немцев выступают против поставок оружия на Украину. По информации газеты Welt, такого мнения придерживаются 59% опрошенных.

Иначе говоря, эти люди поддерживают позицию, занятую федеральным правительством Германии в отношении раздуваемого западными политиками и СМИ кризиса вокруг Украины. И лишь 20% респондентов высказались за поставки Германией Украине вооружений, а 21% участников опроса предпочли сохранить нейтралитет.

Напомним, Берлин согласился поставить Украине всего лишь 5000 боевых касок для военнослужащих украинской армии. И никакого летального, наступательного или оборонительного оружия. Хотя украинцы просили от Германии боевые корабли и системы противовоздушной обороны. На берегах Днепра поставки касок назвали не более чем символическим жестом.

Таким образом, по мнению народа Германии, правительство в лице канцлера Олафа Шольца и министерство иностранных дел в лице его главы Анналены Бербок поступают правильно. Они полностью исключают оснащение украинской армии немецким оружием.

Примечательно, что такую позицию Берлина, как выяснилось в результате опроса, в той или иной степени поддерживают избиратели всех представленных в бундестаге партий. В том числе оппозиционных.

Кроме того, большинство немцев (52%) ратуют за то, чтобы Германия играла более активную роль в разрешении украинского конфликта. Это прежде всего приверженцы зеленых и социал-демократов. Такому усилению позиции ФРГ в развязывании этого тугого узла противоречий могла бы сыграть очная встреча канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. На необходимости такой встречи, по возможности, в ближайшее время настаивает 61% опрошенных.

Сотрудники YouGov поинтересовались также мнением немцев о судьбе газопровода "Северный поток-2". 47% респондентов приветствовали бы скорое вступление в строй этой важной магистрали для поставок голубого топлива в Германию. 33% - против, 19% промолчали.