Переговоры ФАС с торговыми сетями снизили наценки на товары на 9%

По результатам проверок торговых сетей и цен на продовольствие Федеральная антимонопольная служба возбудила восемь антимонопольных дел и вынесла 35 предупреждений для прекращения нарушений, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский премьер-министру Михаилу Мишустину.

ФАС вместе с Минпромторгом вела переговоры с федеральными торговыми сетями, и с августа 2021 года по настоящее время удалось снизить наценки на товары на девять процентов - с 22 до 13 процентов. Им же ведомство предложило самостоятельно ограничить наценки.

"Крупнейшие торговые сети - "Магнит", "Перекресток", "Пятерочка" - сами заявили о возможности установить наценки на социально значимые продовольственные товары на уровне десяти процентов, - рассказал Шаскольский. - Кроме того, и региональные сети заявили о том, что собираются такую работу провести".