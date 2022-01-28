Песков объяснил отсутствие новых ограничений из-за "омикрона"

Количество заболевших штаммом коронавируса "омикрон" гораздо больше официальных цифр - ведь многие не тестируются или переносят его без симптомов, но оперштаб ориентируется на количество койко-мест. С "омикроном" вводить избыточные ограничения бессмысленно. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, такой системы расчета не бывает, ее просто быть не может, это скорее относится к теории вероятности", - объяснил Песков в ответ на вопрос, есть ли реальные цифры всех заболевших "омикроном", а не только тех, кто зарегистрирован. "Но что эта цифра больше, возможно, существенно больше, это очевидно - многие не тестируются, многие переносят без симптомов вообще", - продолжил он.

"Да, цифра больше, но системы, которая может это упорядочить, нет", - заметил пресс-секретарь президента. "В случае с "омикроном" оперштаб ориентируется на количество койко-мест и резерв, и на втором месте - на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе", - уточнил он.

На вопрос, можно ли считать, что цифры по "омикрону" планируемые, раз не вводятся новые ограничительные меры, Песков сказал, что пока они меньше, чем в Западной Европе и США - "поэтому нельзя исключать, что еще будут увеличиваться". "Мировой опыт показывает, что в плане "омикрона" избыточные ограничения не имеют смысла", - подчеркнул он. "Каждый штамм со своими характеристиками вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться режимов, которые наиболее предпочтительны, что у нас и происходит", - заключил пресс-секретарь президента.