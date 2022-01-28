Песков пояснил слова Путина о реверсе газа из Германии на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявления российского лидера о том, что из Германии идет реверс российского газа Польшу, а оттуда он поставляется на Украину.

Представителя Кремля спросили, имел ли президент в виду физические поставки газа, так как бывают еще и виртуальные. Отметим, что Владимир Путин говорил о работе газопровода "Ямал-Европа". "Я вам не могу сказать, были ли это физические поставки, но закупки такие были, - сказал Песков. - Там же принцип такой - в одном месте газ дешевый, договорной трубный газ. В другом месте газ спотовый - недоговорной, безумно дорогой".

Он констатировал, что продавать, конечно, выгоднее дорогой товар, что по очевидным причинам не соответствует интересам покупателей. "Но покупателям не остается никакого выхода, приходится покупать за большие деньги. Вот о чем говорил президент", - пояснил Песков.

Напомним, что Украина по политическим причинам принципиально получает газ не из России, а с Запада. Российский лидер ранее заявлял, что этот фактор может быть одним из слагаемых взлета спотовых цен на это топливо в Европе. Путин не исключил, что реверсный поток газа из Германии в Польшу впоследствии может направляться на Украину, что и создает дефицит газа и рост цен.