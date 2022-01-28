Песков: Путин планирует встретиться с немецкими бизнесменами

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с представителями немецкого бизнеса, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что традиционно президент общается с представителями большого бизнеса наших основных торгово-экономических партнеров, готовятся разные встречи, со временем пройдет и встреча с германскими", - рассказал представитель Кремля.

"Мы своевременно вас проинформируем", - добавил он, отвечая на вопрос о возможных сроках этой встречи.

Напомним, на этой неделе Владимир Путин побеседовал по видеосвязи с представителями бизнеса Италии. Глава государства указал на ключевой фактор инвестиционной привлекательности России - это макроэкономическая стабильность. Он также пообещал максимально комфортные условия зарубежным инвесторам и посетовал на отсутствие взаимного признания вакцин РФ и ЕС, которое мешает активизации деловых контактов.