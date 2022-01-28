Песков сообщил о многочисленных случаях коронавируса в Кремле

В администрации президента многие болеют коронавирусом, но большинство продолжает работать - просто из дома. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Народу болеет много, подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию", - сказал Песков. "В день заболевает по многу людей", - добавил он. "Взрывная заразность этого "омикрона" себя демонстрирует во весь рост", - сделал вывод пресс-секретарь президента.

На вопрос, все ли делается для того, чтобы люди меньше заражались, Песков пояснил, что делается все необходимое, "но в этом плане панацеи, к сожалению, нет". "Единственное - если вы привиты, то в большей степени застрахованы от тяжелых последствий и течения", - подчеркнул он.