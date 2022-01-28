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28.01.2022 19:16
Рубрика: Общество

ПФР и ФСС объединят в единый Социальный фонд

Текст: Елена Манукиян
Минтруд предложил объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию. Законопроект об этом размещен для общественного обсуждения.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Планируется, что к 1 января 2023 года в России появится единый Фонд пенсионного и социального страхования, который будет начислять гражданам все социальные выплаты, включая пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, а также в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. Для этого создана единая цифровая платформа, объединившая информационные системы разных ведомств.

Фото: iStock
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С одной стороны, это упростит и повысит качество предоставления гражданам пособий и выплат. Многие меры поддержки будут назначаться проактивно по принципам "социального казначейства, с другой - позволит сократить расходы на содержание внебюджетных фондов за счет отказа от поддержания разрозненной IT-инфраструктуры и оптимизации имущественного комплекса.

В минтруде отмечают, что объединение фондов никак не отразится на получателях пособий. "Все права граждан будут сохранены и гарантированы в полном объёме", - подчеркнули в ведомстве. При этом людям будет проще оформить новые выплаты или получить консультации по ним, потому что все услуги, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, будут доступны в единых клиентских службах. По всем вопросам можно будет обратиться и в единый контакт-центр.

Все ценные кадры обоих фондов после объединения останутся на своих рабочих местах. "Сотрудники, накопившие огромный опыт в сфере обязательного социального страхования, будут сохранены", - говорится в сообщении Минтруда.

Вместе с объединением фондов будет введен единый тариф для страховых взносов, перечисляться он будет единым платежом. Сейчас работодатели платят за своих работников отдельные взносы в ФСС и ПФР. Различается и круг застрахованных граждан. Если в Пенсионный фонд взносы поступают со всех работающих по найму (за работников, занятых и по трудовым, и гражданско-правовым договорам), то в Фонд социального страхования взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отчисляются только за граждан, занятых по трудовым договорам. Из-за этого оплачиваемый больничный гражданам, которые трудятся по гражданско-правовому договору, не полагается.

Минтруд предлагает ввести обязательное социальное страхование для работников, с которыми заключен гражданско-правовой договор. Размер единого взноса будет зависеть от категории плательщика. Определены три льготные категории. Для малого и среднего бизнеса тариф составит 15% с выплат выше минимального размера оплаты труда, для резидентов особых экономических зон, благотворительных и социально-ориентированных организаций, Сколково, ИТ-организаций и мультипликаторов - 7,6%, членов экипажей судов - 0%. То есть, все действующие льготные режимы будут сохранены.

При этом с 2023 года вырастет взносооблагаемая база с заработных плат от 86 тысяч рублей в месяц и выше, предельный размер нагрузки составит 16 тысяч рублей на сотрудника в год.

Благодаря этому в 1,5 раза вырастут социальные выплаты. Например, к 2025 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 57,4 тысячи рублей (сейчас - 37,9 тысяч рублей). Это пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхуемого заработка. Максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) составит 660,9 тысяч рублей (при действующей модели - 435,9 тысячи рублей). Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет - 143,5 тысячи рублей (по действующей модели - 94,7 тысяч рублей), при стаже от 5 до 8 лет - 114,8 тысяч рублей (по действующей модели - 75,7 тысяч рублей), при стаже до 5 лет - 86,1 тысяч рублей (при действующей модели - 56,8 тысячи рублей).

Кроме того, введение единого тарифа сократит отчетность, позволит установить одну дату для подачи единой формы отчетности - до 15 числа месяца. Те данные, которые сейчас подаются раз в квартал, так и будут подаваться раз в квартал, но уже в составе единой формы.

Фото: iStock
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Отмечается, что деятельность фонда будет подотчетна Наблюдательному совету. В него войдут 7 человек: это представитель профсоюзов (координатор от профсоюзной стороны в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений), представитель работодателей (координатор от стороны работодателей в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений), представитель Госдумы, представитель Совета Федерации, представитель Правительства (координатор со стороны Правительства в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений), координатор РТК, а также председатель объединенного фонда.

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