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28.01.2022,  
11:20
Текст:  Николай Грищенко

Пистолеты "Удав" с глушителем начнут поступать в войска в 2023 году

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российские военные начали получать на вооружение 9х21-мм пистолет "Удав", который призван заменить пистолеты Макарова. Оружие в специальной комплектации с глушителем будет поступать в Вооруженные силы России в 2023 году.

Фото: Илья Максимов/РГ
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех", первые поставки нового пистолета в общевойсковой комплектации начались в прошлом году. В специальной комплектации стрелковое оружие снабжается устройствами беспламенной и бесшумной стрельбы. К последнему варианту разработаны специальные патроны - повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.

Напомним, что пистолет "Удав" прошел опытно-войсковую эксплуатацию в 2019 году. Оружие имеет относительно небольшую массу - 780 граммов без снаряженного магазина, 980 грамм - с патронами. Вместимость обоймы - 18 патронов калибра 9х21 мм.

По мнению экспертов, новый российский пистолет является на сегодняшний день самым мощным пистолетом в мире. На расстоянии 50 метров пули из "Удава" пробивают железный лист толщиной до 4 мм. Индивидуальные бронежилеты и каски второго класса защиты пробиваются на дистанции до 75 метров. Эффективная дальность стрельбы - 100 метров.

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