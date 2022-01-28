Новости

Токаев был избран председателем правящей партии Казахстана 12:48
Лавров: Москва хочет добиться истины в деле убийства журналистов в ЦАР 12:32
Чернышенко утвердил "дорожную карту" по криптовалютам 12:30
В Токио новый рекорд по суточному приросту заражений COVID-19 12:29
Минфин предложил концепцию регулирования рынка криптовалют 12:24
Лавров: Россия требует четкий ответ Запада по неделимости безопасности 12:23
Лавров: Запад использует только нужные ему положения по безопасности ОБСЕ 12:12
Лавров: РФ направит странам Запада запрос об их обязательствах в ОБСЕ 12:09
Медведев: В решениях по климату недопустимо навязывать, что нужно делать 12:04
В Японии полиция арестовала удерживавшего в заложниках врача 12:02
Медведев: Нужно стремиться к четырехдневной рабочей неделе 12:02
Задержанный фотограф вернулся из Каира благодаря Посольству РФ 12:01
Лавров: Новые санкции США против России приведут к разрыву отношений 11:58
Лавров сыронизировал над вопросом о возможных санкциях США против него 11:54
Правительство упростит ведение бизнеса самозанятым 11:54
Лавров: Угрозы Вашингтона выслать посла России в США - это хамство 11:51
Посол РФ на Кубе: Сотрудничество Москвы и Гаваны в сфере ВТС развивается активно 11:50
СК: Пациенты в клинике Петербурга умерли от контрафактного препарата 11:40
Минздрав одобрил испытания еще одного препарата от COVID-19 11:38
Выросло число пришедших в Россию международных брендов 11:34
Лавров: Новая встреча с США по урегулированию кризиса пройдет в течение 2 недель 11:28
Лавров: В ответах США на предложения России есть рациональные зерна 11:24
Daily Star назвал подлодку "Белгород" убийцей городов 11:21
Пистолеты "Удав" с глушителем начнут поступать в войска в 2023 году 11:20
"Газпром" в 2021 году поставил в Турцию по "Голубому потоку" рекордный объем газа 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
28.01.2022 11:50
Рубрика: Власть

Посол РФ на Кубе: Сотрудничество Москвы и Гаваны в сфере ВТС развивается активно

Текст: Дмитрий Кулемякин

Россия и Куба продолжают активно сотрудничать в военно-технической сфере. Об этом сообщил российский посол на Кубе Андрей Гуськов.

Лавров: Путин договорился укреплять сотрудничество с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа

"Наше сотрудничество в военно-технической сфере активно развивается еще с советских времен, оно носит конструктивный и неконъюнктурный характер", - рассказал посол агентству РИА Новости.

Он отметил, что целью сотрудничества стран является укрепление их обороноспособности. Гуськов добавил, что внешние факторы не оказывают влияние на развитие двусторонних отношений.

Российский посол также отметил, что Москва и Гавана поддерживают диалог между различными ведомствами. "На повестке стоят и другие контакты по линии соответствующих министерств на различных уровнях", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Северная и Центральная Америка Куба

Главное сегодня

Лавров: Угрозы Вашингтона выслать посла России в США - это хамство
За сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19
Лавров: Новая встреча с США по урегулированию кризиса пройдет в течение 2 недель
Медведев назвал бедность ключевой проблемой России
В России появилась новая схема мошенничества с обнулением счета на карте
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году