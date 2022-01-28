Посол РФ на Кубе: Сотрудничество Москвы и Гаваны в сфере ВТС развивается активно

Россия и Куба продолжают активно сотрудничать в военно-технической сфере. Об этом сообщил российский посол на Кубе Андрей Гуськов.

"Наше сотрудничество в военно-технической сфере активно развивается еще с советских времен, оно носит конструктивный и неконъюнктурный характер", - рассказал посол агентству РИА Новости.

Он отметил, что целью сотрудничества стран является укрепление их обороноспособности. Гуськов добавил, что внешние факторы не оказывают влияние на развитие двусторонних отношений.

Российский посол также отметил, что Москва и Гавана поддерживают диалог между различными ведомствами. "На повестке стоят и другие контакты по линии соответствующих министерств на различных уровнях", - подчеркнул он.