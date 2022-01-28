Посол РФ в Японии обсудил с губернатором Хоккайдо межрегиональное сотрудничество

Посол России в Японии Михаил Галузин обсудил с губернатором Хоккайдо Наомити Судзуки возможные пути развития межрегионального сотрудничества после окончания пандемии.

"В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления развития российско-японского межрегионального сотрудничества в посткоронавирусный период", - говорится в публикации генерального консульства России в Саппоро на странице в Facebook.

Глава российского диппредставительства совершил визит в самый северный японский регион в связи с проведением там церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских связей. Михаил Галузин осмотрел бывшую резиденцию губернатора Хоккайдо и ознакомился с экспозицией музея Олимпийских игр.