Правительство упростит ведение бизнеса самозанятым

Правительство поддержало законопроект, разрешающий гражданам регистрировать товарные знаки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, у самозанятых появится дополнительный инструмент продвижения своих работ, товаров и услуг.

"По сути мы даем людям возможность использовать этот актив, развивать личные бренды", - отметил он.

Кроме того, проект предусматривает положения, направленные на развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности.