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28.01.2022 10:33
Рубрика: В мире

Премьер Швеции отказалась созвать оборонный комитет из-за Украины

Текст: Надежда Ермолаева

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон отказалась созывать комитет по вопросам обороны по поводу ситуации с Украиной.

Швеция не будет поставлять оружие Украине и эвакуировать семьи дипломатов

На собрании этого комитета настаивали лидеры оппозиционных шведских партий, чтобы пересмотреть планы оборонной политики государства до 2025 года. Как сообщает портал Evractiv, премьер считает ситуацию на Украине второстепенной.

Напомним, что накануне глава шведского правительства заявила о том, что не собирается эвакуировать семьи дипломатов из Киева. Она также подчеркнула, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО неактуален.

Между тем, премьер Норвегии Йонас Гар Стере также заявил, что вопрос расширения НАТО в настоящее время не актуален. "Я не вижу сегодня, чтобы расширение НАТО стояло на повестке дня", - сказал Стере в интервью Associated Press.

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