Премьера в киноклубе "РГ": Наши в эмиграции

Сегодня в нашем клубе два фильма, автор и режиссер обоих - Галина Долматовская. Она успела сделать совсем немного картин, но обладала редким даром рассказывать об известном так лирично, погружаясь в эту чужую жизнь, что зритель все воспринимал, как новое открытие.

Иван Мозжухин Фото: kinopoisk.ru

Первый фильм - о звезде русского немого кино Иване Мозжухине, о его судьбе изгнанника и странника, судьбе счастливой и драматичной. Он родился в Саратовской губернии, играл в местном театре, а когда стало набирать силу новое уникальное искусство немого кино, снялся в десятках самых знаменитых фильмов тех лет.

Потом уехал, работал в Германии, Франции, США и умер в Париже. Он блистал в "Крейцеровой сонате", в "Обороне Севастополя", веселил публику в эксцентрической роли Маврушки в "Домике в Коломне", снимался у Якова Протазанова в "Пиковой даме" и "Отце Сергии". Из России уехал вместе с группой знаменитого киноателье Иосифа Ермольева в 1920 году. О том, как складывалась его жизнь за границей, вы узнаете из этого фильма Долматовской.

Екатерина Борисовна Серебрякова. Фото: wikipedia.org

Я снял на видео Галину Долматовскую в 2011 году перед премьерой ее картин на нашем фестивале "Дубль дв@" - она представляет свои фильмы, которые вы сможете сейчас посмотреть. С той поры волны времени многих от нас унесли, и в январе прошлого года ушла Галина Долматовская. А Екатерина Борисовна Серебрякова, младшая дочь Зинаиды Серебряковой, замечательная художница, о которой она рассказывает в своем втором фильме и которую снимала в Париже, скончалась в 2014 году на 102-м году жизни. Давайте вспомним это бурное, драматичное и счастливое ушедшее.