Президент Лукашенко: Жители Литвы никогда не будут врагами для Беларуси

Жители почти трехмиллионной Литвы никогда не были и не будут для белорусов врагами. Традиционно гостеприимное и доброжелательное отношение к населению соседней страны выразил Александр Лукашенко, отвечая в пятницу на вопросы после своего обращения с посланием белорусскому народу и парламенту.

Дело в том, поясняет БЕЛТА, что депутат нижней палаты парламента, возглавляющий Либерально-демократическую партию, Олег Гайдукевич передал президенту теплые приветствия от представителей гражданского общества прибалтийской республики, которые недавно побывали в белорусской столице, встречались с дипломатами и парламентариями. "Они сказали, что большинство литовского народа поддерживает вас", - добавил парламентарий.

"А литовцам передайте мою благодарность. Пусть литовский народ знает, я об этом четко и однозначно сказал: они никогда для нас не будут врагами", - ответил глава государства.

Правда, напоминают местные обозреватели, есть в янтарном крае люди, которые своими поступками и заявлениями заслужили негативное отношение Лукашенко. Речь, в частности, идет о персоне Габриэлюса Ландсбергиса, занимающего пост главы МИД Литвы.

"Я ему никогда его поведение не прощу", - уточнил свою позицию президент РБ, напомнив, что в свое время, будучи еще депутатом Верховного Совета республики, приезжал в Вильнюс вместе с группой парламентариев, чтобы поддержать коллег-депутатов, среди которых был и Витаутас Ландсбергис, который приходится родным дедом нынешнему главе внешнеполитического ведомства Литвы. "Мы приезжали литовцам помочь", - пояснил цель поездки президент. И сразу уточнил, что умеет "отделять мерзких руководителей, которые потеряли контакт с населением, и народ". Граждане Литвы, по его мнению, классные люди - трудяги.

"Они никогда не были и не будут для нас врагами. А разного рода пропагандисты или скоро схлынут куда-нибудь, или литовский народ их просто выкинет. А мы с Литвой жили и будем жить как настоящие соседи - придет время", - с надеждой заявил белорусский лидер.