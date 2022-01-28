Путин обсудил с Макроном ответ США по гарантиям безопасности

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как отмечают в пресс-службе Кремля, беседа двух лидеров была продолжительной.

Главная тема, которую обсуждали президенты, - вопрос о предоставлении России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности.

В частности Владимир Путин заявил, что российская сторона внимательно изучит полученные от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями.

"Обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО", - сообщается на сайте Кремля.

В ответе США был прогнирован и ключевой вопрос - как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности. В сообщении Кремля отмечается, что он предусматривает недопустимость укрепления собственной безопасности за счет безопасности других стран.

Макрон и Путин также обсудили ситуацию на Украине. В частности, российский президент подчеркнул важность прямого диалога Киева с Донецком и Луганском и оформления особого статуса Донбасса. "С учетом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" подтвержден настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате", - говорится в сообщении Кремля.

Президенты в ходе разговора также обсудили другие важные международные темы: Иран и ситуацию вокруг совместного плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Отмечена близость позиций России и Франции, которые активно выступают за продолжение международных усилий по сохранению и реализации СВПД", - подчеркивает пресс-служба Кремля.