Путин обсудил с Совбезом обновленную концепцию внешней политики

Владимир Путин в пятницу, 28 января, провел совещание с постоянными членами Совбеза. МИД подготовил обновленную концепция внешней политики России, заявил президент.

"Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования", - заявил Путин. По его словам, МИД России учел в документе все последние изменения, происходящие в мире.

"В том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет", - сказал глава государства. О новой концепции в уже закрытой части совещания рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.