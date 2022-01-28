Путин планирует встретиться с патриархом 1 февраля - в годовщину интронизации

Президент России Владимир Путин 1 февраля планирует провести встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во вторник (1 февраля) будет день интронизации патриарха Кирилла, традиционно президент встречается с патриархом в этот торжественный день", - отметил представитель Кремля.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл был избран на свой пост Поместным собором Русской православной церкви 27 января 2009 года. Интронизация нового предстоятеля РПЦ состоялась в храме Христа Спасителя 1 февраля 2009 года.