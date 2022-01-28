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28.01.2022 18:24
Рубрика: Власть

Путин подписал указ о создании ЭКЦ комиссий Госсовета

Экспертно-координационный центр комиссий Государственного совета РФ будет создан в России в статусе автономной некоммерческой организации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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"Считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Экспертно-координационный центр комиссий Государственного совета РФ", - цитирует текст документа РИА Новости.

Уточняется, что центр предназначается для "обеспечения деятельности комиссий Госсовета по направлениям социально- экономического развития" страны. Учредителем АНО будет Управление делами президента РФ.

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