Путин подписал указ о создании ЭКЦ комиссий Госсовета

Экспертно-координационный центр комиссий Государственного совета РФ будет создан в России в статусе автономной некоммерческой организации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Экспертно-координационный центр комиссий Государственного совета РФ", - цитирует текст документа РИА Новости.

Уточняется, что центр предназначается для "обеспечения деятельности комиссий Госсовета по направлениям социально- экономического развития" страны. Учредителем АНО будет Управление делами президента РФ.