Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Документ устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов:

- за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет;

- в случаях, когда преступление совершено впервые, но жертвами стали два и более ребенка;

- когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Один из авторов инициативы первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подчеркивал, что его цель не только в том, чтобы наказать нелюдей, нападающих на детей, но чтобы предотвращать такие преступления и трагедии в принципе.