Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Ранее Совет Федерации единогласно поддержал этот закон.
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Документ устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов:
- за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет;
- в случаях, когда преступление совершено впервые, но жертвами стали два и более ребенка;
- когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Один из авторов инициативы первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подчеркивал, что его цель не только в том, чтобы наказать нелюдей, нападающих на детей, но чтобы предотвращать такие преступления и трагедии в принципе.