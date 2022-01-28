Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года.

Ранее в начале января президент поручил правительству решить этот вопрос в кратчайший срок. Тогда на совещании с кабмином Путин отметил, что принятые решения не позволяют покрыть людям расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. "Поэтому предлагаю, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции - сейчас она смотрится как 8,4 процента - на 8,6 процента", - сказал президент.

Отметим, что ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков говорил, что средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля. В среднем же прибавка к пенсии составит 1,5 тысячи рублей.

Ожидается, что с учетом индексации выплаты пенсий начнутся уже в феврале, тогда же пенсионерам придет компенсация за январь.