Путин встретится с премьером Венгрии Орбаном 1 февраля

Президент России и премьер-министр Венгрии проведут переговоры 1 февраля, рассказал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера государства Дмитрий Песков.

"Будет Орбан с визитом, рассчитываем на очень плодотворные переговоры", - уточнил Песков. По итогам планируется совместная пресс-конференция.

Также в графике президента много деловых встреч. А через неделю, 4 февраля, Владимир Путин будет с визитом в Китае - запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и посещение церемонии открытия Олимпийских Игр в Пекине.