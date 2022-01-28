Цифровой помощник подскажет московским педиатрам рекомендуемые юным пациентам прививки

Теперь врачам-педиатрам детских городских поликлиник в электронной медицинской карте доступны рекомендации о вакцинации индивидуально для каждого юного пациента в соответствии с региональным календарем прививок. Этот список для каждого ребенка формируется на основании информации о выполненных профилактических прививках, например против туберкулёза, полиомиелита или гриппа.

Также медикам доступны оповещения с детальными сведениями о проведенных вакцинациях за последний месяц. Цифровой инструмент поможет педиатру вовремя принимать решение о необходимости вакцинации каждого пациента, а также всегда держать на контроле этот важный процесс. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В 2019 году мы оцифровали все прививочные карты детей, и, начиная с 2020 года, вся информация о вакцинации в обязательном порядке ведется в электронном виде. Она доступна как врачам, так и родителям в электронной медкарте. Создание электронного реестра всех детских прививок позволяет нам сделать следующий шаг в контроле такого важного процесса, как детская вакцинация. Теперь для педиатров в ЭМК маленьких пациентов доступны оповещения о проведенных им вакцинациях за последний месяц, а также подсказки о рекомендованных вакцинациях. Важно, что они формируются персонально для каждого ребенка с учетом уже выполненных прививок и плана в соответствии с календарем прививок. Таким образом, родители могут не переживать, что забудут сделать детям ту или иную прививку - педиатр своевременно назначит ее. При этом решение, разумеется, остается за врачом - подсказки носят рекомендательный характер", - рассказала заммэра.

Напомним, что в электронной медкарте содержатся данные о прививках, выполненных в городских поликлиниках или образовательных учреждениях, их вносят медицинские работники, а также сведения о вакцинациях, которые самостоятельно загрузили родители в медкарты своих детей.

С 2020 года родителям маленьких пациентов приходят оповещения в виде push-уведомлений, СМС-сообщений и по электронной почте. В них содержится информация о прививке, которую советуют сделать ребенку в определенном возрасте, а также о возможном заболевании при отказе от нее. Если данных о прививке по какой-то причине нет в карте, то родителям приходит напоминание, что нужно обратиться в поликлинику и предоставить эти сведения.

На сайте столичного Департамента здравоохранения можно ознакомиться с региональным календарем прививок и вакцин.

Внедрение подобных технологий стало возможным благодаря созданной в городе единой цифровой платформы здравоохранения. Она разработана столичным комплексом социального развития и городским Департаментом информационных технологий. На платформе собраны различные сервисы для врачей и пациентов, которые упрощают их взаимодействие и повышают качество проводимых исследований и лечения.