Дом, сгоревший 15 лет назад, не могут убрать из списка памятников

Во Владимирской области состоялось первое слушание по весьма необычному делу - житель Суздаля подал в суд на Министерство культуры РФ, требуя снять статус объекта культурного наследия (ОКН) с дома, который 15 лет назад сгорел.

Речь идет о построенной в XIX веке деревянной хижине на улице Пушкарской. В региональном реестре ОКН она фигурирует как "Жилой дом лудильщика Фирсова". Судя по сохранившимся фотографиям, достопримечательностью дом лудильщика назвать сложно. Это маленькое нежилое строение с ржавой провалившейся крышей. Его существование прекратил случившийся в 2007 году пожар, в ходе которого хижина сгорела дотла.

Но по бумагам дом существует до сих пор. И это сильно мешает его собственнику - пока пепелище носит статус ОКН, что-либо сделать с ним - например, продать земельный участок или выстроить на нем новый дом - невозможно. Более того, существует вероятность, что придет инспекция из службы по охране объектов культурного наследия и спросит: а где дом лудильщика Фирсова? И потребует привести объект в описанное на бумагах и охраняемое государством состояние. Кстати, за уничтожение ОКН предусмотрена и уголовная ответственность - до шести лет лишения свободы.

В 2015 году собственник сгоревшего дома добился заключения государственной историко-культурной экспертизы. Документ зафиксировал факт уничтожения хибары лудильщика. Казалось бы, проблема решена, но нет. Драгоценное заключение вместе с другими бумагами было отправлено в региональную инспекцию по охране памятников старины с просьбой исключить сгоревшее строение из реестра ОКН. Из Владимира документы переправили в Министерство культуры РФ. А еще через шесть лет житель Суздаля получил отказ, потому что истек трехлетний срок действия акта госэкспертизы, написали в минкультуры.