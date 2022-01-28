Дом, сгоревший 15 лет назад, не могут убрать из списка памятников

Новости

Вашингтон направит на Украину новый пакет военной помощи 00:46
Лидеры Индии и стран Центральной Азии договорились о всеобъемлющем сотрудничестве 00:43
Россияне готовы доплачивать за энергоэффективные квартиры 00:26
Из Москвы отправился турпоезд "Крымский вояж" 27.01.2022
"Ференцварош" уступил в первом матче под руководством Черчесова 27.01.2022
Большинство врачей готовы лечить пациентов удаленно 27.01.2022
Гололед в столице задержится как минимум до вечера субботы 27.01.2022
Врач Роспотребнадзора: Иммунитет после "омикрона" вряд ли защитит от других штаммов 27.01.2022
Десантники совершат лыжный марш к 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции 27.01.2022
Глава погранслужбы Киргизии заявил о стягивании к границе сил Таджикистана 27.01.2022
Названы города, где семьям легче выплачивать ипотеку 27.01.2022
В Киеве полуголая активистка Femen протестовала против военного призыва женщин 27.01.2022
В Кремле опровергли сообщения о согласии Путина разрешить майнинг 27.01.2022
Власти Киргизии эвакуируют жителей из зоны пограничного конфликта 27.01.2022
Экс-юрист ФБК Любовь Соболь объявлена в розыск 27.01.2022
Мантуров посетил первый в России завод по производству крупноразмерных беспилотников 27.01.2022
Очередную инспекцию ВОЗ для признания "Спутник V" в РФ ждут в феврале 27.01.2022
ОДКБ призвала Таджикистан и Киргизию прекратить огонь на границе 27.01.2022
ЦБ выступил против предложения Минфина о допуске криптовалют в финсистему РФ 27.01.2022
Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела в Днепре 27.01.2022
Расстрел людей украинским нацгвардейцем мог быть связан с дедовщиной 27.01.2022
В ЛНР в результате обстрела с украинской стороны погиб военнослужащий 27.01.2022
МИД РФ: Страны НАТО отрабатывают применение ядерного оружия против России 27.01.2022
Названы регионы, где строится больше всего жилья в расчете на жителя 27.01.2022
В Марселе пройдет фестиваль русских школ 27.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
28.01.2022 00:20
Рубрика: Происшествия

Дом, сгоревший 15 лет назад, не могут убрать из списка памятников

Текст: Антон Валагин (Владимир)
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
Во Владимирской области состоялось первое слушание по весьма необычному делу - житель Суздаля подал в суд на Министерство культуры РФ, требуя снять статус объекта культурного наследия (ОКН) с дома, который 15 лет назад сгорел.

Речь идет о построенной в XIX веке деревянной хижине на улице Пушкарской. В региональном реестре ОКН она фигурирует как "Жилой дом лудильщика Фирсова". Судя по сохранившимся фотографиям, достопримечательностью дом лудильщика назвать сложно. Это маленькое нежилое строение с ржавой провалившейся крышей. Его существование прекратил случившийся в 2007 году пожар, в ходе которого хижина сгорела дотла.

Фото: Олеся Курпяева
Какие памятники архитектуры отреставрируют в Москве

Но по бумагам дом существует до сих пор. И это сильно мешает его собственнику - пока пепелище носит статус ОКН, что-либо сделать с ним - например, продать земельный участок или выстроить на нем новый дом - невозможно. Более того, существует вероятность, что придет инспекция из службы по охране объектов культурного наследия и спросит: а где дом лудильщика Фирсова? И потребует привести объект в описанное на бумагах и охраняемое государством состояние. Кстати, за уничтожение ОКН предусмотрена и уголовная ответственность - до шести лет лишения свободы.

В 2015 году собственник сгоревшего дома добился заключения государственной историко-культурной экспертизы. Документ зафиксировал факт уничтожения хибары лудильщика. Казалось бы, проблема решена, но нет. Драгоценное заключение вместе с другими бумагами было отправлено в региональную инспекцию по охране памятников старины с просьбой исключить сгоревшее строение из реестра ОКН. Из Владимира документы переправили в Министерство культуры РФ. А еще через шесть лет житель Суздаля получил отказ, потому что истек трехлетний срок действия акта госэкспертизы, написали в минкультуры.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

Главное сегодня

Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
ОДКБ призвала Таджикистан и Киргизию прекратить огонь на границе
МИД РФ: Мысль о войне между Россией и Украиной неприемлема
Собянин поручил обеспечить аудиоконсультации для жителей с ОРВИ и дистанционное открытие больничных
Косачев объяснил причину секретности ответа США по гарантиям безопасности
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои